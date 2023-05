Banca mondiale: Ajay Banga confermato nuovo presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ajay è il fratello minore di Manvinder "Vindi" Singh Banga che, al contrario di lui, non segue il sikhismo. Iniziata la carriera in Unilever India, Vindi viene nominato dopo 33 anni alla guida mondiale del gruppo. Attualmente è presidente di UK Government Investments, holding pubblica britannica che controlla completamente o parzialmente compagnie come Channel Four, East West Rail, National Highways, NatWest Group (48,1 per cento), Nuclear Liabilities Fund, Post Office e The Royal Mint, la zecca reale. Vindi è, inoltre, consigliere di Glaxo Smith Kline, Thomson Reuters e Marks & Spencer; membro del Consiglio della Confederazione dell'industria britannica e senior partner della equity firm Clayton, Dubilier & Rice. Presidente dell'associazione filantropica britannica "Marie Curie", è stato membro del Consiglio per il commercio e l'industria del primo ministro indiano dal 2004 al 2014, e nel 2010 è stato decorato dal presidente indiano con il "Padma Bhushan", onorificenza di terzo livello, per il suo "distinguished service of a high order". (Was)