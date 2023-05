Terrorismo: Nordio, Anni di piombo laceranti, ma noi magistrati avvertivano sostegno Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Anni di piombo sono stati un "periodo estremamente lacerante per il Paese anche se va detto che quelli che, e mi annovero tra questi, in quel momento erano in prima linea a combattere il terrorismo, sentivano che alle spalle avevano l'intero Paese. Il Paese era con noi. Questo ci dava una grande forza, un grande coraggio". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso di un incontro al liceo Giulio Cesare di Roma promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio in vista del 9 maggio, dedicato alle vittime del terrorismo. (Rin)