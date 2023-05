Croazia: ministro Istruzione, aumentare sicurezza scuole dopo sparatoria Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione croato, Radovan Fuchs, ha detto che ad oggi le scuole del Paese “sono sicure”, sottolineando tuttavia che dopo la sparatoria avvenuta in un istituto primario a Belgrado, in Serbia, in cui sono morte nove persone, "bisognerà prendere in considerazione altre misure". Lo riporta la stampa di Zagabria, aggiungendo che il ministro croato ha annunciato la formazione di un gruppo di lavoro ministeriale per analizzare la sicurezza e la protezione delle scuole croate. Sulla sparatoria di Belgrado, Fuchs ha detto che si tratta di "un'enorme tragedia". "Penso che dobbiamo davvero iniziare a pensare a come evitare che cose del genere possano accadere anche qui. Tutti pensiamo all'America e ad alcuni Paesi che non sono vicini a noi. Quello che è successo oggi non era mai avvenuto in queste aree", ha sottolineato Fuchs. Alla domanda se le scuole in Croazia siano sicure, il ministro dell’Istruzione ha risposto che fino ad oggi lo sono state. "Facciamo tutto il possibile. Naturalmente, dopo questo evento, prenderemo in considerazione altre misure per aumentare la sicurezza", ha spiegato Fuchs.(Seb)