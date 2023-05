Decreto Lavoro: Gasparri (FI), sinistra torni sulla terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Dure critiche da parte del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ai danni di Elly Schlein e Maurizio Landini: "Capisco che la nuova capa del Pd, alle prese con esperti di moda, che pare costino, anche a lei personalmente, 300/400 euro l'ora, possa considerare una sciocchezza un aumento di 100 euro al mese per chi ha bassi redditi. Sono realtà che non conosce e non rappresenta. Per questo denigra e offende i lavoratori mentre sceglie, in verità con risultati non brillanti, capi di abbigliamento e colori". Schlein "pare disprezzare chi fruirà del taglio del cuneo fiscale, perché lei parla di tariffe per servizi da snob per quali pare pronta a spendere in appena 15 minuti 100 euro, che per molti, fuori dal suo circuito degli armocromisti anonimi, rappresentano un apprezzabile aumento di stipendio. È destinata a fare una singolare coppia con Landini che assiste indignato all'aumento di stipendio dei lavoratori. Lui li vorrebbe sempre più poveri per avere più ascolto per le sue bugie. Di Maio, Schlein, Landini e c. sono dei marziani. Li attendiamo di ritorno sul pianeta terra", conclude Gasparri. (Rin)