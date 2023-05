Germania: bambine accoltella a Berlino, l'aggressore avrebbe problemi mentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressore che ha accoltellato due bambine di sette e otto anni all'interno di una scuola di Berlino soffrirebbe di problemi mentali e non avrebbe alcun legame con le vittime. Come riferisce il quotidiano “Bild”, si tratta di un adulto che non ha opposto resistenza all'arresto da parte della polizia. I fatti sono avvenuti nella scuola evangelica di Mainzer Strasse, nel quartiere di Neukoelln. Le bambine sono attualmente ricoverate in ospedale, con una in pericolo di vita e l'altra che presenta ferite gravi. Ulteriori informazioni su aggressore e movente non sono ancora note. (Geb)