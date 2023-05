San Siro: Barberis (Pd), incontrare squadre, sovrintendenza e garanti per sciogliere nodi su stadio è cosa giusta da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riunire attorno a un tavolo le squadre, incontrare la sovrintendenza e i garanti, per affrontare celermente i nodi ancora da sciogliere sul dossier stadio è certamente la cosa giusta da fare". Lo afferma il Capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis. "Il Partito democratico accoglie con favore la proposta e la disponibilità offerte a Inter e Milan dal Sindaco Sala: bisogna dare risposte certe sui possibili vincoli e sul tema della partecipazione che per noi era stata già assolta dallo strumento del dibattito pubblico. Confermiamo il nostro impegno a sostegno del dialogo e ribadiamo la volontà di fare il possibile perché il nuovo stadio sia realizzato da entrambe le squadre sull'attuale area del Meazza come già votato a dicembre dal Consiglio Comunale. Una soluzione che, anche alla luce degli scenari alternativi emersi in questi ultimi mesi, si conferma certamente come la più sostenibile per l'ambiente e la più razionale dal punto di vista urbanistico e guardando all'impatto per il quartiere". (Com)