Migranti: primo confronto ambasciatori Ue su Patto, Italia costruttiva ma chiede più impegno su Dublino

- Nel corso della riunione degli ambasciatori europei di oggi, la presidenza svedese del Consiglio Ue ha illustrato lo stato di avanzamento del negoziato sul Patto sulla migrazione e l'asilo, evidenziando le questioni chiave ancora aperte, con particolare riguardo al Regolamento sulla procedura di asilo (Apr) e al Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (Ramm), quindi sulla riforma del Regolamento di Dublino e dei meccanismi di solidarietà. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Nel corso della riunione, spiega la fonte, "c'è stato un primo confronto sulle proposte di compromesso avanzate dalla presidenza, in particolare sull'equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il dibattito odierno ha confermato la necessità di continuare a lavorare su vari punti, per raggiungere un equilibrio accettabile per tutti". Negli ultimi mesi, continua la stessa fonte, ci sono stati progressi costanti, specialmente dopo il Consiglio Europeo di febbraio, ma si tratta di un negoziato da inquadrare nell'orizzonte temporale di questa legislatura, quindi da concludere nel corso della prima metà del 2024, come da accordi tra Parlamento e Consiglio. (segue) (Beb)