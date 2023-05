Migranti: primo confronto ambasciatori Ue su Patto, Italia costruttiva ma chiede più impegno su Dublino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte italiana", precisa la fonte, "si continua a tenere una posizione costruttiva, ma ferma su principi di fondo e sugli interessi nazionali. C'è ancora ampio margine ampio di miglioramento, rivedendo a fondo le regole di Dublino e focalizzando l'attenzione sui flussi primari, e non solo su quelli secondari, che sono conseguenza di una pressione migratoria insostenibile". Margini di miglioramento che, secondo la fonte, ci sarebbero anche per quanto riguarda il tema della solidarietà. Al di là delle diverse posizioni negoziali fra i vari Stati Ue, è emerso quindi un generale consenso, sottolineato anche dalla presidenza svedese, sul fatto che il compromesso finale dovrà garantire un effettivo equilibrio tra responsabilità e solidarietà, elemento fondamentale per garantire un funzionamento effettivo del nuovo Patto. (Beb)