Maltempo: Anci, solidarietà a comunità e amministrazioni dell’Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anci è vicina ed esprime solidarietà alle comunità locali e alle amministrazioni comunali colpite dall’ondata eccezionale di maltempo che imperversa sin da ieri sull’Emilia Romagna, causando distruzione e purtroppo, ancora una volta, la perdita di vite umane. Le notizie che giungono dalla Regione - riferisce una nota - mostrano un quadro preoccupante, anche per le evacuazioni di migliaia di abitazioni invase dalle acque tracimate da torrenti e fiumi in piena. Si tratta di una ondata di maltempo che si evolve, come in altre occasioni, in eventi estremi che sempre più frequentemente obbligano al ricorso allo stato di emergenza. Il susseguirsi di questi fenomeni richiama ad un’azione ancora più convinta di rafforzamento delle attività di prevenzione e previsione degli eventi legati al maltempo, tema che Anci ha posto da tempo posto all’attenzione del governo e della Protezione civile nazionale. (Com)