Piemonte: 8 milioni di euro a sostegno degli apicoltori

- L'assessorato all'Agricoltura del Piemonte ha aperto il bando da 8 milioni di euro a sostegno degli apicoltori del territorio per il periodo 2023-2027. Il bando rientra tra gli interventi agroclimaticoambientali del nuovo sviluppo rurale del Piemonte che hanno come obiettivi il miglioramento della tutela della biodiversità animale e vegetale, preservare gli habitat e i paesaggi. Il bando scadrà il 31 maggio. "Per la prima volta lo sviluppo rurale dedica dei contributi diretti all'apicoltura, considerando le forti criticità causate dal cambiamento climatico che hanno colpito il settore in questi anni a livello nazionale e regionale e pertanto risulta fondamentale continuare a sostenere gli apicoltori professionisti Piemontesi che si impegnano a praticare l'apicoltura in aree e ambienti più favorevoli agli impollinatori - ha affermato l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa -, potendo così garantire una produzione di qualità e al tempo stesso contribuendo alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi", ha concluso. (Rpi)