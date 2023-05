Russia: presidente Duma Volodin, dichiarare "regime nazista di Kiev" un'organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regime nazista di Kiev" deve essere riconosciuto come un'organizzazione terroristica. Lo ha affermato sul proprio canale Telegram il presidente della Dima di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Vjacheslav Volodin, commentando il tentativo di un attacco di droni lanciato nella notte contro il Cremlino. "L'attacco contro il presidente (russo Vladimir Putin) è un attacco alla Russia. Il regime nazista di Kiev deve essere riconosciuto come un'organizzazione terroristica", ha scritto Volodin. "Il regime terroristico di Kiev, catturando un intero Stato, minaccia la sicurezza della Russia, dell'Europa e di tutto il mondo", ha proseguito il funzionario. Volodin ha inoltre aggiunto che i politici dei Paesi occidentali che "pompano armi al regime di (presidente ucraino Volodymyr) Zelensky dovrebbero rendersi conto che sono diventati non solo sponsor, ma anche partner diretti di attività terroristiche".(Rum)