Roma: ipotesi via libera in Aula entro domani sera alla delibera sullo stadio a Pietralata

- Non si preannuncia turbolenta la seduta di domani, in Assemblea capitolina, sulla delibera che definisce l'interesse pubblico sullo stadio dell'As Roma a Pietralata. Le opposizioni, a quanto apprende "Agenzia Nova", si preparano a presentare poche decine di atti, tra emendamenti e ordini del giorno, con l'intenzione di chiedere correttivi mirati ma senza fare ostruzionismo. Meno di dieci documenti, saranno sottoposti al vaglio dell'Assemblea capitolina, rispettivamente dalla Lega, da Azione e da Italia viva. Circa 15 ciascuno le richieste di impegno o modifica dai gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle. Tra i 40 e i 50 invece gli atti che saranno protocollati da Udc Forza Italia che però si potrebbero ridurre notevolmente, a fronte di una eventuale apertura della maggioranza ad accogliere le istanze all'interno degli emendamenti elaborati dalla giunta e dal Partito democratico. Oggi alle 17 è previsto un incontro dei capigruppo tutti con l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, il quale illustrerà gli emendamenti che saranno proposti dalla maggioranza in Aula Giulio Cesare domani. (segue) (Rer)