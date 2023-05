Roma: ipotesi via libera in Aula entro domani sera alla delibera sullo stadio a Pietralata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta principalmente di richieste di correzione per quanto riguarda, ad esempio, un nuovo passaggio in Assemblea capitolina per il progetto definitivo, un'asseverazione del piano economico-finanziario proposto dall'As Roma e l'ampliamento del numero di parcheggi calcolato secondo le percentuali previste dalle norme urbanistiche. L'Aula Giulio Cesare domani è convocata dalle 10 alle 18: a termine della discussione generale, che avrà una durata di tre ore, si procederà alla conta degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati e ammessi. Il voto finale sulla delibera è atteso nel pomeriggio salvo cambiamenti dell'ultima ora, a seguito della riunione di oggi in Campidoglio. Tuttavia al momento è difficile immaginare un'unanimità bipartisan del consiglio comunale. Sono diversi i gruppi d'opposizione convinti che l'interesse pubblico non sia stato marcato in modo incisivo, neanche a fronte degli emendamenti proposti dalla maggioranza. (segue) (Rer)