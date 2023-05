Siria: drone della coalizione anti-Is uccide presunto terrorista nei pressi di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presunto terrorista dello Stato islamico (Is) è stato ucciso nella cittadina di Qorqaniya, nella campagna settentrionale di Idlib, nella Siria nord-occidentale, da drone armato della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio, precisando che non è ancora del tutto chiaro l'obiettivo colpito dalla coalizione fosse effettivamente un militante dell'Is. Lo scorso 17 aprile, il Sohr aveva riferito che un leader dell'Is, sarebbe rimasto ucciso in un'operazione condotta dalla coalizione internazionale nel nord della Siria. In particolare, gli elicotteri statunitensi avevano preso di mira un leader dell'Is "responsabile di attacchi in Europa e Medio Oriente", mentre altre due persone armate erano rimaste uccise nella stessa operazione.(Res)