Maltempo: Ciriani, massima solidarietà per cittadini Emilia-Romagna

21 luglio 2021

- Massima solidarietà per i cittadini dell’Emilia-Romagna, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per prevenire questi fenomeni. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite del programma “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1. "Il problema della cultura della prevenzione presenta ancora delle lacune, specialmente a livello locale" ha aggiunto. (Rin)