Paraguay-Regno Unito: presidente Abdo Benitez non va a incoronazione di Carlo III

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha rinunciato al volo che avrebbe dovuto portarlo a Londra, dove sabato sarebbe stato tra gli ospite della cerimonia di incoronazione di Carlo III. Lo ha reso noto la presidenza del Paese sudamericano senza fornire dettagli sul motivo, ma solo che Abdo si sarebbe dovuto imbarcare martedì sera assieme alla moglie Silvana. I media locali non mancano però di rilevare che sono ore abbastanza agitate per il Paese, a causa delle diverse proteste indette per denunciare presunti brogli alle elezioni presidenziali tenute domenica scorsa. Le proteste più visibili sono quelle dei sostenitori di Paraguayo Cubas, il leader dell'estrema destra arrivato terzo. La prima smentita all'ipotesi di frodi è però arrivata dall'Unione europea, i cui osservatori hanno sottolineato che "nonostante un ambiente elettorale polarizzato, le libertà fondamentali sono state rispettate e gli elettori hanno potuto votare in modo ordinato". Il Paraguay, prosegue, “è un partner fondamentale per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Per rafforzare ulteriormente il nostro partenariato, l'Ue attende con impazienza di collaborare con il presidente eletto Peña e altri organi neoeletti non appena il processo elettorale sarà concluso”. (segue) (Abu)