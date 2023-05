Sport: omaggiato in Campidoglio il pugile romano Pietro Rossetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli ha ospitato ed omaggiato in Campidoglio il pugile Pietro Rossetti che a marzo ha conquistato la cintura di Campione dell'Unione Europea dei pesi welter. Ad accompagnarlo il Presidente, Francesco Laddaga, e il consigliere del Municipio VII, Fabrizio Grant. Il prossimo primo luglio al PalaFijlkam di Ostia, Pietro Rossetti difenderà volontariamente il titolo sfidando il finlandese Oskar Metz. "E' incredibile scoprire quante eccellenze provengono dai nostri territori. Una di queste, Pietro Rossetti, è stato mio ospite per premiarne il merito sportivo. Con i sacrifici, iniziando a fare il pugile esercitandosi dopo i turni come macellaio, Pietro 'The Butcher' Rossetti è riuscito a diventare campione italiano e campione dell'Unione europea. Partendo dalle palestre del Municipio VII fino all'Olimpo del pugilato, sta rappresentando al meglio i valori dello sport e della nostra città", così sui social la Presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. (Rer)