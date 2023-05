Innovazione: Tagliavanti (Cciaa Roma), creare ecosistema per migliorare qualità vita e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A Roma "è importante che si crei un ecosistema dell'innovazione per migliorare la vita delle persone e i sistemi produttivi della città". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell'evento "Roma Hub dell'innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023", in corso al Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. "Non solo per i cittadini ma perché siamo la Capitale del paese e le Capitali guidano lo sviluppo delle rispettive nazioni", ha aggiunto Tagliavanti. Nel corso dei due anni di pandemia "molte persone che guardavano con diffidenza all'innovazione si sono rese conto che era un'opportunità e questo l'economia l'ha subito registrato", ha spiegato. (segue) (Rer)