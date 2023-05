Ostia: Ieva-Di Pillo-Paoletti (M5s), tenere alta l'attenzione per evitare qualsiasi arrendevolezza all'illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore le forze dell'ordine stanno lavorando per ripristinare la legalità ad Ostia, finora le indagini hanno portato a ben 12 misure cautelari che riguardano funzionari pubblici ed imprenditori del luogo. Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. "I fatti che emergono - aggiungono - ci riportano indietro con la memoria a qualche anno fa, quando il nostro Municipio fu commissariato a causa della permeabilità dell'amministrazione alla criminalità. È stato per noi un periodo storico molto difficile, che ci ha costretto a prendere in mano la situazione recuperando ritardi nelle manutenzioni e lavorando in maniera certosina sulla programmazione delle opere ma proprio per questo non vogliamo che si ricreino le stesse condizioni che hanno indotto al commissariamento. L'amministrazione deve essere il baluardo che difende le istituzioni da possibili infiltrazioni criminali, con un severo monitoraggio delle proprie attività. Una cosa è certa, gli annunci altisonanti di Gualtieri di considerazione e rispetto per il Municipio X ed il Mare di Roma, sono stati di fatto disattesi. Per questo, la nostra attenzione per la legalità, che è sempre stata alta, continua ad esserlo ed ora, alla luce degli ultimi accadimenti, a maggior ragione", concludono.(Com)