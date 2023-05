© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. La prima chiama per appello nominale è in programma alle 17:30. Domani è previsto il voto finale sul provvedimento. (Rin)