Decreto Lavoro: Ciriani, scioperi e proteste sindacati incomprensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il taglio delle tasse e l’aumento delle buste paga per le famiglie più povere "era il massimo che potevamo fare. A fronte di un decreto che crea nuovi stipendi, la protesta dei sindacati è totalmente incomprensibile". Queste le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 commentando le critiche dei sindacati al decreto Lavoro. "Una parte di sindacato è prevenuto perché lavorare il primo maggio è una sorta di omaggio per i lavoratori. Scioperi e proteste sono incomprensibili e mi sembra di vivere in un mondo alla rovescia”, ha aggiunto. (Rin)