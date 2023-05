Russia: Podolyak, attacco contro Cremlino prova preparazione di "sabotaggio su larga scala"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco dei droni contro il Cremlino di cui Mosca sta accusando l'Ucraina potrebbe essere una prova del fatto che si sta preparando un atto di "sabotaggio su larga scala". Lo ha affermato su Twitter il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. "Per quanto riguarda i droni nel Cremlino. Tutto è prevedibile... la Russia sta ovviamente preparando un atto terroristico su larga scala. Pertanto, all'inizio trattiene un gruppo di presunti sabotatori in Crimea. E poi dimostra 'droni sul Cremlino'", ha sostenuto Podolyak. Il consigliere ha ribadito che l'Ucraina sta conducendo una guerra esclusivamente difensiva, quindi gli attacchi sul territorio della Russia come questo "non risolvono un singolo compito militare". "In secondo luogo, osserviamo con interesse la crescita di incidenti che si verificano in diverse parti della Russia. L'emergere di droni sconosciuti nelle infrastrutture energetiche o nel territorio del Cremlino può indicare il lavoro clandestino delle forze di resistenza locali", ha Podolyak, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin "sta perdendo il controllo del Paese". (Kiu)