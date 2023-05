Spagna: ministri di Podemos elogiano il discorso di Petro al Congresso deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri di Unidas Podemos hanno elogiato il "brillante" discorso del presidente della Colombia, Gustavo Petro al Congresso dei deputati, in occasione della sua visita ufficiale in Spagna. La vicepresidente del governo, Yolanda Diaz, ha dichiarato sui social network che le parole di Petro ispirano la "volontà condivisa di lavorare per la speranza e la giustizia sociale". Avete nel nostro Paese un alleato per intraprendere politiche ambiziose per proteggere le persone e il pianeta", ha aggiunto Diaz. Il ministro per i Consumi, Alberto Garzon, ha sottolineato che il presidente colombiano ha fatto un "brillante discorso che invita i governi ad agire con urgenza per risolvere la crisi eco-sociale". Infine, la segretaria generale di Podemos e ministra dei Diritti sociali, Ione Belarra, ha dichiarato che "promuovere le profonde trasformazioni di cui hanno bisogno sia la Spagna che la Colombia" richiede "scienza e anche passione". "La speranza che la vita possa essere migliore per la maggioranza delle persone ci muove", ha detto, descrivendo il discorso di Petro al Congresso come un "grande intervento". (Spm)