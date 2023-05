Francia-Cipro: presidente Christodoulides ricevuto a Parigi dall’omologo Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cipro, Nikos Christodoulides, si è recato in visita a Parigi, in Francia, dove è stato ricevuto dal suo omologo, Emmanuel Macron. Lo rende noto il portale d’informazione “Cyprus Mail”. “Contiamo molto sul sostegno della Francia per sbloccare la situazione e trovare una soluzione duratura al problema di Cipro”, ha affermato Christodoulides dopo il colloquio presso l’Eliseo. "L'Ue può e deve svolgere un ruolo importante nella ripresa dei colloqui, poiché dispone di tutti gli strumenti necessari per sbloccare la situazione di stallo", ha sottolineato il presidente cipriota. Da parte sua, Macron ha confermato l’appoggio di Parigi a Nicosia. Oltre ai problemi di Cipro, le due parti hanno discusso della guerra in Ucraina e del flusso di migranti nell’area del Mediterraneo orientale. Christodoulides e Macron hanno inoltre concordato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali già “eccellenti”, in particolare nei settori della difesa e dell’energia.(Gra)