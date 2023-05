Pnrr: Camilli (Unindustria), per sfruttare al meglio investimenti valutare quelli più utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sfruttare al meglio la massa di grandi investimenti di cui dispongono in questo momento l'Italia e Roma "è importante valutare bene quali effettuare e quali sono i più utili al sistema produttivo industriale". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, durante l'evento "Roma hub dell'innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023", in corso ora al Tempio di Adriano a Roma. "Il nostro territorio arriva da un decennio di investimenti pubblici e risorse che non vedeva da moltissimi anni e siamo davanti a opportunità molto importanti - ha spiegato Camilli -. La forbice è quella di grandi eventi che hanno l'obiettivo di attivare grandi risorse. Una cornice da 24 miliardi di investimenti fino al 2026, che togliendo quelli per Expo 2030 che è ancora incerto, si traducono comunque in 14 miliardi. In questo ambito l'innovazione gioca un ruolo fondamentale. Il problema che ha sempre avuto l'Italia è la messa a terra dei grandi investimenti e su digitalizzazione e innovazione - ha concluso - la sfida è una importante". (Rer)