San Siro: Sala, lettera squadre potrebbe essere vera riapertura - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera delle squadre "potrebbe essere una vera riapertura su San Siro, ma non ho parlato coi club. In ogni caso la lettera mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto per le squadre e voglio continuare a dimostrarlo nei fatti". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della mostra fotografica "Disagio dentro" in Sala Alessi a Palazzo Marino. (Video: Agenzia Nova) (Rem)