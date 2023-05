Roma: al via progetto prevenzione oculistica "Ci vediamo a Corviale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Fondazione, che opera in tutto il mondo, si è posta il traguardo di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti nell'arco di una generazione, entro il 2050. "Questa è una iniziativa che riesce a coinvolgere, per la sua durata, per i tempi e per l'alta professionalità che ha, circa metà popolazione di questo quartiere", ha detto Mario Barbuto, presidente di Iapb Italia onlus. "Quindi - ha sottolineato - non qualcosa di simbolico, ma che ha davvero una azione profonda soprattutto per quelle fasce di popolazione meno fortunate che, anche involontariamente, trascurano quei controlli che dovrebbero essere periodico e che possono permettere di scoprire difficoltà, malattie oculari molto in anticipo e, quindi, di poterle curare con maggiore efficacia", ha concluso Barbuto. L'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - Iapb Italia Onlus collabora con il Ministero della Salute nella realizzazione di programmi e attività finalizzate alla prevenzione della disabilità visiva e alla riabilitazione visiva degli ipovedenti.