Roma: al via progetto prevenzione oculistica "Ci vediamo a Corviale" (5)

- Presenti durante l'inaugurazione: Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato per la Salute, Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Gianluca Lanzi, presidente Municipio Roma XI di Roma Capitale e Giovanni Malagò, presidente del Coni. Il progetto ha il patrocinio di Camera dei Deputati, Regione Lazio, Municipio XI e vede la collaborazione di numerose associazioni presenti sul territorio. Scopo dell'iniziativa è prendersi cura della salute visiva della popolazione di Corviale, che non si esaurisce nel trattamento e correzione dei vizi di rifrazione attraverso un paio di occhiali, ma vuole garantire in caso di presenza di malattie oftalmiche, gli approfondimenti diagnostici di secondo livello, grazie alla collaborazione con Sapienza Università di Roma – Policlinico Umberto I, Università Tor Vergata – Policlinico Tor Vergata e Irccs Fondazione G.B. Bietti. (segue) (Rer)