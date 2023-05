Roma: al via progetto prevenzione oculistica "Ci vediamo a Corviale" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, saranno sperimentati protocolli specifici per la prevenzione delle principali patologie oculistiche causa di ipovisione e cecità, attraverso l'uso dell'Oct (Tomografia Ottica Computerizzata) per pazienti con specifici fattori di rischio e verranno raccolti dati sullo stile di vita della popolazione, che oltre a identificare l'incidenza di fattori di rischio sulla qualità di vita, permetteranno anche la correlazione con la salute oculare. Tali dati potranno consentire ai decisori politici di ottimizzare le politiche sociosanitarie, calibrandole sui bisogni effettivi di salute. Nell'ambito dell'iniziativa si prevedono altre attività a sostegno del territorio in collaborazione con Fondazione Campagna Amica (Coldiretti). (Rer)