Roma: 33 mila firme contro Ztl Fascia verde e i Municipi convocano Consigli straordinari

- A sei mesi dall'entrata in vigore della nuova Ztl Fascia verde a Roma e a due settimane dal lancio sono a quota 33 mila, e aumentano di minuto in minuto, le firme alla petizione lanciata dal capogruppo capitolino della Lega, Fabrizio Santori, contro lo stop ai veicoli più inquinanti. Nel frattempo dal pomeriggio di ieri sono arrivate anche due convocazioni di Consigli municipali straordinari: nel Municipio Roma V e nel Municipio Roma XV. A partire dal prossimo novembre, infatti, 51 nuovi varchi delimiteranno l'area dove sarà vietata la circolazione delle auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e fino a Euro 4 diesel. Da novembre 2024, poi, arriverà lo stop anche per i veicoli Euro 3 a benzina. I lavori per l'installazione dei varchi, che saranno realizzati dall’agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità, sono partiti lo scorso 10 aprile e termineranno a fine ottobre. Il perimetro interessato lambisce da nord a sud il Grande raccordo anulare. (segue) (Rer)