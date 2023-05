Roma: 33 mila firme contro Ztl Fascia verde e i Municipi convocano Consigli straordinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 15 maggio è stata convocata la seduta straordinaria del Consiglio del Municipio Roma V, alla quale è invitato a partecipare anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "Importanti saranno le risposte in tema di qualità dell'aria e della salute ma occorre anche pianificare i prossimi interventi sulla mobilità per ridurre le ricadute sul traffico cittadino. Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente", ha detto il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste. Nel Municipio Roma XV invece la seduta del Consiglio straordinario dovrebbe tenersi il prossimo 9 maggio: il via libera alla data è atteso per domani in conferenza dei capigruppo. Un Consiglio convocato "per un confronto che possa essere propositivo ma anche di approfondimento con le istituzioni coinvolte nel nuovo piano e che regolano i diversi sistemi di mobilità presenti a Roma Nord", hanno spiegato i consiglieri richiedenti del Municipio Roma XV Claudio Marinali del Partito democratico, Sara Martorano della lista Civica Gualtieri, Giovanni Forti di Sinistra civica ecologista, Alfonso Rago di Roma futura e Massimiliano Petrassi di Italia viva. (segue) (Rer)