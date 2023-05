Roma: 33 mila firme contro Ztl Fascia verde e i Municipi convocano Consigli straordinari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento è assolutamente insostenibile per tantissime famiglie alle quali verranno impediti i più fondamentali, quanto necessari spostamenti, come raggiungere la propria sede lavorativa o ancor peggio gli ospedali per cure mediche o urgenze, salvo dover sopportare un ingente esborso economico per l’acquisto di una nuova autovettura", ha chiarito in più occasioni il capogruppo del Carroccio. E tra i firmatari della petizione Laura ha affermato: "Non posso permettermi una nuova auto e l'uso che ne faccio è davvero minimo, 46.000 chilometri in 20 anni. Gualtieri colpisce i più deboli". Secondo Anna, invece, è una normativa "ingiusta, iniqua e discriminatoria che colpisce i meno abbienti e allora è preferibile vietare la circolazione a tutte le auto". La petizione lanciata da Santori è rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)