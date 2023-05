Regno Unito: le elezioni locali previste domani rappresentano una minaccia per i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze politiche del Regno Unito potrebbero subire considerevoli cambiamenti domani, giovedì 4 maggio, in occasione delle elezioni locali che si terranno nel Paese. Si torna al voto in 230 giunte comunali in Inghilterra e per l'elezione diretta dei sindaci di quattro grandi città: Bedford, Leicester, Mansfield e Middlesbrough. Non ci saranno elezioni in Galles e Scozia, ma l'Irlanda del Nord è chiamata alle urne (il prossimo 18 maggio) per votare su tutti gli 11 consigli locali. Considerando che la maggior parte dei consigli comunali, 152 per l'esattezza, seleziona i seggi elettorali, ci si aspetta possibili cambiamenti in grado di impattare, in larga scala, la politica di tutto il Regno Unito. Nel più grande test alle urne in vista delle elezioni generali che si terranno entro gennaio del 2025, i voti di questa settimana in Inghilterra forniranno indizi vitali per capire se il Partito laborista è sulla buona strada per formare il prossimo governo o se, al contrario, il primo ministro Rishi Sunak è riuscito a ripristinare la fiducia dei cittadini nei conservatori, dopo che i suoi predecessori, Boris Johnson e Liz Truss, ne avevano minato la stabilità. (segue) (Rel)