Regno Unito: le elezioni locali previste domani rappresentano una minaccia per i conservatori (2)

- La mancanza di significativi progressi dei laboristi alle ultime elezioni locali significa che i conservatori hanno ancora un numero maggiore di consiglieri e controllano più consigli di qualsiasi altro partito. Tuttavia, questo potrebbe essere cambiare domani. Difendere più di 3 mila seggi (oltre la metà del loro totale in Inghilterra) dopo continui scandali e una crisi interna del Partito potrebbe infatti rivelarsi più difficile del previsto per Sunak. Dal canto suo, il leader laborista Keir Starmer cercherà di capitalizzare il forte vantaggio espresso negli ultimi sondaggi nazionali, che dà al suo partito un vantaggio di 18 punti, con il partito al 44 per cento dei voti e i Tory in calo di due punti al 26 per cento. Più della metà dei cittadini britannici, circa il 55 per cento, secondo il sondaggio di Ipsos Uk, si aspetta che alle elezioni locali i conservatori perdano seggi, mentre il 45 per cento degli intervistati ha invece affermato di aspettarsi che il partito di Starmer ne ottenga di nuovi. (segue) (Rel)