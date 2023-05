Regno Unito: le elezioni locali previste domani rappresentano una minaccia per i conservatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei confronti cruciali si verificheranno nelle giunte comunali in cui i due principali partiti si stanno battendo per il controllo; in particolare Dartford e Medway, entrambi attualmente gestiti dai conservatori. Nel 2016, tutte e due le aree avevano votato drasticamente a favore della Brexit, e ora rappresentano una sfida per Starmer, che cerca di scrollarsi di dosso l'immagine del suo partito come pro Ue. D'altro canto però, il partito di Sunak rischia di perdere voti a Canterbury, Ashford, Thurrock, Basildon, Harlow Mid Sussex e East Hertfordshire, dove i laboristi sperano di sgretolare il famoso "muro blu" dei conservatori. L'esito delle elezioni locali, tuttavia, non dipende solo dalla performance dei due maggiori partiti britannici. Sia laboristi che conservatori potrebbero infatti incassare un duro colpo dai Liberaldemocratici e dai Verdi, il che lancerebbe un forte segnale riguardo il mancato entusiasmo dei cittadini britannici per i due più probabili contendenti al potere. A prescindere dal risultato, tuttavia, questo voto sarà l'ultimo banco di prova per Sunak e il suo governo prima delle prossime elezioni nazionali. (Rel)