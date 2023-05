Maltempo: Bonaccini, situazione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Siamo al lavoro per cercare di arginare una situazione che non ha precedenti storici se si guarda alla caduta ininterrotta di pioggia in 48 ore”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di un punto stampa in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione. (Rin)