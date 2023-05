Serbia: capo polizia Belgrado Milic, pianificata da mesi la sparatoria nella scuola di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le testimonianze di alcuni compagni di classe, Kecmanovic sinora si sarebbe comportato in maniera "ottima" e con atteggiamenti ineccepibili. Secondo una nota del ministero degli Interni della Serbia, otto studenti e il custode dell'istituto sono stati uccisi, mentre sei bambini e un'insegnante sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso. Il direttore della clinica pediatrica di Tirsovo, Sinisa Ducic, ha affermato che tre bambini sono stati ricoverati dopo la sparatoria. Due ragazzi hanno ferite da arma da fuoco agli arti inferiori e sono in buone condizioni generali, mentre la ragazza è stata subito portata in sala operatoria e ha gravi lesioni cerebrali. (Seb)