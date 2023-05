Etiopia: conclusi senza accordo i colloqui di pace in Tanzania tra governo ed Esercito di liberazione oromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi senza un'intesa complessiva i colloqui di pace in Tanzania tra il governo etiope e l'Esercito di liberazione oromo (Olf). Il capo negoziatore del governo, Redwan Hussein, ha scritto su Twitter che i colloqui sono stati "in gran parte costruttivi" ma "purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo su alcune questioni durante questo round di colloqui", aggiungendo che l'intesa è stata raggiunta in alcune aree, ma non sulle principali questioni politiche sulle quali le posizioni restano distanti. Hussein ha anche riconosciuto la necessità di proseguire i colloqui per risolvere il conflitto in modo "permanente e pacifico". Le due parti si sono incontrate in Tanzania nella prima grande iniziativa per porre fine alla ribellione in Oromia. I colloqui si sono tenuti dopo che nel novembre scorso il governo etiope ha raggiunto un accordo di pace per porre fine a una sanguinosa guerra di due anni nella regione settentrionale del Tigrè con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Nel conflitto l'Ola - braccio armato del Fronte di liberazione oromo (Olf) - si è alleata con le forze tigrine nel tentativo fallito di rovesciare il governo. (Res)