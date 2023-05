Maltempo: Coldiretti, a rischio frane e alluvioni nove comuni su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia oltre 9 comuni su 10 in Italia (93,9 per cento) hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico per frane e alluvioni anche per effetto del cambiamento climatico in atto con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, il rapido passaggio dal sole al maltempo e precipitazioni particolarmente intense. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Ispra in riferimento all'ultima ondata di maltempo che sta investendo l'Italia con vittime, fiumi esondati, famiglie sfollate e danni alle abitazioni, alle strade, ai campi e ai frutteti. Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha espresso il proprio cordoglio per le vittime travolte dalle acque. "Le precipitazioni sempre più violente è necessario avere dei bacini di accumulo che trattengano l'acqua a monte creando le condizioni per evitare situazioni di criticità per le esondazioni dei fiumi come purtroppo è avvenuto in Emilia Romagna" afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare "l'importanza di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr, dei fondi di coesione e del REpowerEU, per investire nei bacini di accumulo che diventano quindi fondamentali per la sicurezza di tutto il nostro Paese, conservando l'acqua in eccesso per ridistribuirla quando serve". (segue) (Com)