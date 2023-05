Imprese: 40esima edizione di Macfrut, +50 per cento di presenze internazionali grazie a Ice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento buyer esteri, 57 Paesi, 1.500 incontri con espositori italiani. Sono questi i numeri “internazionali” ottenuti dal lavoro di Agenzia Ice per la 40esima edizione di Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta ed evento di riferimento per professionisti del settore agroalimentare in Italia e all’estero. Lo riferisce un comunicato stampa. Un palcoscenico di rilevanza internazionale e opportunità straordinaria per le imprese della filiera ortofrutticola Made in Italy, la cui inaugurazione si è svolta oggi a Rimini e alla quale hanno preso parte il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il presidente Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente di Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, il presidente nazionale Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente nazionale Cia agricoltori italiani, Cristiano Fini, il presidente Cesena Fiera – Macfrut, Renzo Piraccini e il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas. (segue) (Com)