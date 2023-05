Imprese: 40esima edizione di Macfrut, +50 per cento di presenze internazionali grazie a Ice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collaborazione pluriennale, quella tra Agenzia Ice e Macfrut, che si rinnova anche quest’anno e che offre una vetrina privilegiata per le aziende italiane per raccontare le loro produzioni ortofrutticole di qualità e l’eccellenza del loro know-how e per accrescere la loro visibilità sul mercato internazionale. Durante il percorso di avvicinamento all’edizione 2023 infatti, grazie a Ice e al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) sono state realizzate più di 20 presentazioni internazionali della manifestazione in tre continenti. Il tour ha infatti fatto tappa in Medio Oriente (Arabia Saudita), Europa (Balcani e Nord Europa), America Latina e Africa. Una visibilità globale, che ha generato per la fiera un aumento del 50 per cento delle presenze internazionali rispetto allo scorso anno, con un grande ritorno della Cina, rappresentata da circa 30 espositori. (segue) (Com)