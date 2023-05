Germania: le Dogane avranno un Centro per il contrasto alla criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio criminale dell'Amministrazione federale delle dogane verrà dotato di un Centro per il contrasto alla criminalità organizzata. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, durante la presentazione oggi a Berlino dei provvedimenti che verranno attuati entro la primavera del 2025 al fine di rafforzare le Dogane nella lotta contro le organizzazioni criminali e per potenziare la confisca dei beni di provenienza illecita. Le misure prevedono anche la costituzione di centri per il contrasto alla criminalità organizzata presso le sedi regionali delle Dogane e presso l'ufficio dell'amministrazione competente per le indagini sul lavoro sommerso. Secondo Lindner, questa nuova strategia renderà le Dogane “ancora più forti, mirate ed efficienti” ed è “importante colpire i colpevoli dove fa loro più male: i beni di provenienza illecita”. In tale prospettiva, verrà istituito un centro di innovazione per le operazioni tecniche e il sostegno alle indagini delle Dogane. Le inchieste finanziarie dell'agenzia integrate nei procedimenti penali verranno, quindi, rafforzate. Le indagini sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo indipendenti da altre procedure sono di competenza dell'Unità di intelligence finanziaria (Fiu), parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Da luglio, la Fiu verrà guidata da Daniel Thelesklaf che avvicenderà il direttore ad interim Tilman Peters, in carica dal dicembre del 2022. (Geb)