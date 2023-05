Myanmar-Cina: ministro Esteri Qin sollecita sforzi per contrastare frodi informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, ha richiesto agli organi competenti in Myanmar di incrementare gli sforzi per contrastare le frodi informatiche. Lo riporta l'agenzia di stampa "China News Service", citando le dichiarazioni rilasciate da Qin a margine della sua visita in Myanmar (3-5 maggio). Il titolare della diplomazia cinese ha affermato che le bande attive nel settore delle telecomunicazioni e specializzate nelle frodi informatiche sono state a lungo trincerate nelle aree di confine del Myanmar, "violando gravemente gli interessi dei cittadini" della prima potenza asiatica. Ieri Qin è stato ricevuto dal capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, con il quale ha convenuto di promuovere la cooperazione strategica tra i due Paesi. Nel corso dell'incontro, Qin ha ribadito la "grande importanza" attribuita da Pechino alle relazioni con lo Stato del sud-est asiatico, rinnovando sostegno al processo di transizione politica nel Paese. "Pechino – ha evidenziato il ministro – continuerà a fare ciò che è in suo potere per aiutare il Myanmar nei suoi sforzi di sviluppo, accelerare i progetti di cooperazione chiave del Corridoio economico Cina-Myanmar e attuare progetti in materia di agricoltura, istruzione e assistenza sanitaria". (segue) (Cip)