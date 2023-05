Myanmar-Cina: ministro Esteri Qin sollecita sforzi per contrastare frodi informatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole simili sono state pronunciate durante il colloquio con l'omologo birmano, Than Swe, cui Qin ha ribadito rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale del Myanmar, nonché sostegno alla tutela della sua indipendenza, stabilità politica e ricerca di un percorso di sviluppo sostenibile. "La Cina – ha dichiarato nel colloquio tenuto nella stessa giornata con il generale Than Shwe, ex presidente del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo del Myanmar dal 1992 al 2011 – è sempre stata una vicina affidabile, una buona amica e una buona partner per il Myanmar, che ha sempre sostenuto nel mantenimento della stabilità e nella promozione dello sviluppo". Particolare apprezzamento è stato inoltre espresso per "l'importante contributo" apportato da Than Shwe, primo ministro del Myanmar dal 1992 al 2003, alle relazioni bilaterali. (Cip)