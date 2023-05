Maltempo: Valentini, vicinanza a cittadini colpiti, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che ci arrivano dall'Emilia-Romagna sono terribili. Esprimo tutta la mia vicinanza alle popolazioni della mia regione colpite dall'alluvione e cordoglio per le vittime. Lo afferma Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. "Ringrazio i soccorritori che stanno lavorando con enorme impegno e coraggio per aiutare i cittadini - aggiunge Valentini - Il governo farà tutto il necessario per sostenere l'Emilia-Romagna in questa fase di emergenza e anche dopo, quando ci sarà da ricostruire e ripartire". (Rin)