Centro: Fiori (Idea popolare), cattolici in fermento per nuovo protagonismo

- Il mondo del popolarismo "è in grande fermento: l’iniziativa 'Per ridare un’anima alla politica' di Casini, Fioroni e Bindi sembra preludere ad una scissione che vedrebbe i cattolici in uscita dal Pd per incompatibilità con la linea 'gender' della Schlein e per collocarsi al centro. Il convegno di Bonalberti, Fiori, Tassone Tucciariello, chiaro tentativo di ricomposizione dell’arcipelago democristiano. Sono due iniziative autonome che, però, vanno nella stessa direzione, per il recupero ed il riposizionamento del protagonismo del cattolicesimo politico come argine all’inquietante astensionismo, causato evidentemente dal fatto che gli italiani non si sentono più rappresentati dagli attuali partiti. E', quindi, indispensabile ricostruire una presenza politica centrale con un soggetto che rappresenti quei valori e quei programmi che la maggioranza degli elettori non ha ritrovato nelle attuali formazioni politiche che, tutte insieme, alle ultime elezioni regionali e comunali hanno raccolto solo il voto del 40 per cento degli aventi diritto. Una democrazia che non si esprime compiutamente e sopravvive senza la partecipazione della maggioranza dei cittadini mostra chiari segni di decadenza". Lo scrive Publio Fiori, nell’ultimo numero dell'"Idea popolare", il periodico fondato da Don Sturzo che alcuni democristiani hanno recentemente rieditato. (Rin)