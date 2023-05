Iraq-Italia: Crosetto incontra premier curdo Barzani, “sicurezza premessa a miglioramento condizioni economiche”(2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia, Giorgia Meloni, ha trasmesso, attraverso il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Erbil, un invito ufficiale al premier della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, a recarsi a Roma, ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato del governo regionale del Kurdistan iracheno. Durante l’incontro, Crosetto e Barzani hanno discusso della situazione generale dell’Iraq e delle modalità per consolidare le relazioni tra Erbil e Roma. Crosetto ha quindi trasmesso a Barzani l’invito di Meloni, sottolineando di considerarsi “un amico del popolo del Kurdistan” e assicurando che l’Italia continuerà a sostenere i peshmerga (combattenti curdi integrati nelle Forze armate regolari della regione autonoma curdo-irachena), nella lotta contro il terrorismo e nell’impegno per la sicurezza, la stabilità e la pace nella regione. Barzani ha quindi ringraziato Roma per le sue relazioni amichevoli con Erbil e per il suo sostegno al popolo del Kurdistan, esprimendo la speranza di rafforzare le relazioni bilaterali in tutti i campi. (Irb)