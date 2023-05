Moldova: via libera da Commissione Ue a erogazione 40 milioni di euro di sostegno finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha erogato oggi un prestito di 40 milioni di euro a sostegno finanziario della Moldova. L'aiuto è stato erogato nell'ambito dell'operazione di assistenza macrofinanziaria in corso a favore del Paese, per un valore complessivo di 150 milioni di euro. Questo completa l'erogazione della seconda rata di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro in sovvenzioni sono stati versati lo scorso 5 aprile. "Si tratta di un importante sostegno dell'Ue a uno dei Paesi più direttamente e pesantemente colpiti dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", si legge in una nota della Commissione europea. "La guerra ha avuto un impatto significativo sull'economia moldava, aggiungendosi a notevoli sfide e squilibri preesistenti. Il sostegno aiuterà la Moldova a far fronte al suo urgente fabbisogno finanziario e a sostenere la stabilità macroeconomica generale, consentendo al contempo riforme ampie e ambiziose", continua la nota. Il pagamento odierno arriva dopo che la Commissione ha concluso che la Moldova ha soddisfatto le condizioni politiche concordate con l'Ue per l'erogazione, ad esempio rafforzando la governance del settore pubblico, compiendo progressi nella governance del settore finanziario e rafforzando lo Stato di diritto, fa sapere l'esecutivo Ue. Con il pagamento odierno, l'Ue arriva a un totale di 100 milioni di euro erogati in favore della Moldova nell'ambito dell'operazione di assistenza macrofinanziaria in corso. (Beb)