Migranti: non si fermano gli arrivi in Italia, boom del +1.000 per cento dalla Tunisia

- I nuovi dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” confermano il boom degli arrivi dei migranti in Italia via mare nel primo quadrimestre 2023 e il sorpasso della Tunisia sulla Libia come primo Paese di partenza. Almeno 24.383 persone sono arrivate sulle coste italiane dalle spiagge tunisine da inizio anno fino al 2 maggio, più di 200 sbarcati al giorno, un incremento di oltre il 1.000 per cento rispetto ai 2.201 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. A questi numeri vanno aggiunti i 19.719 migranti intercettati dalle autorità tunisine al 30 aprile, secondo i dati pubblicati dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Secondo l’organizzazione non governativa nordafricana, inoltre, almeno 498 persone sono morte o risultano disperse lungo la rotta tunisina, di cui 371 nel solo mese di aprile. (segue) (Res)