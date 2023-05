Migranti: non si fermano gli arrivi in Italia, boom del +1.000 per cento dalla Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), afferma ad “Agenzia Nova” che l’aumento dei morti in mare potrebbe essere una diretta conseguenza dell’uso di “barchini di ferro con saldature di pessima qualità e che imbarcano acqua”. A utilizzare questi barchini-trappola, secondo Di Giacomo, sono i migranti subsahariani e non i tunisini, che viaggiano invece su barche di legno. Dai dati emerge che oltre 44 mila persone sono arrivate in Italia o hanno tentato senza successo la traversata del Mediterraneo centrale partendo dalla Tunisia dall'inizio dell'anno. (segue) (Res)